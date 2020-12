90’000 Euro : Strafe für Paris wegen zu vieler Frauen in Führungspositionen

Kuriose Busse für Paris: Weil zu viele Frauen in Führungspositionen tätig sind, muss die Stadt 90’000 Euro zahlen.

Hat Paris zu viele Frauen in Führungsposition?

Von 16 Führungsstellen gingen elf an Frauen und fünf an Männer.

Paris muss eine Geldstrafe von 90’000 Euro wegen Diskriminierung zahlen. Der Grund: Zu viele Frauen sind in Führungspositionen beschäftigt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo bezeichnete die Entscheidung als «absurd».

Vor zwei Jahren hatte Paris 16 neue Führungsstellen ausgeschrieben – davon gingen «elf an Frauen und nur fünf an Männer», so Hidalgo. Die Frauenquote lag bei 69 Prozent der Stellen – zu hoch, wie das Ministerium für öffentliche Verwaltung meint.