Impfskepsis trotz Teil-Lockdown

Die grosse Impfskepsis überrascht die Politik: «Ich hatte die Hoffnung, dass die drastischen Corona-Massnahmen Motivation genug wären, dass sich das Betreuungspersonal impfen lässt.», sagt etwa Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy. Die Impfskepsis ausgerechnet an den neuralgischen Stellen sei nicht nachvollziehbar, sagt er. Sie vertrage sich auch nicht mit den dramatischen Hilferufen der Spitäler in den letzten Wochen.

Fatal sei, dass es ausserdem am Impfstoff mangle: «So kann jeder sagen, er lasse beim Impfen lieber anderen den Vortritt.» Doch es gehe nun darum, verletzliche Personen zu schützen, um in die Normalität zurückkehren zu können. Das sieht auch SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer so. «Gerade Pflegende in Spitälern und Altersheimen müssten sich bewusst sein, dass sie das Virus weitertragen. Dass sie sich trotzdem nicht impfen lassen wollen, ist unverständlich.»