Zu wenig Flüchtlingsplätze: Strafen für fehlbare Gemeinden sollen deutlich sinken

Neue Pauschalstrafe von 15 Franken

«Man hat erkannt, dass die Gemeinden ja alle ihr Möglichstes tun, es also nicht am Willen fehlt, sondern an verschiedenen Grundbedingungen in den Gemeinden, wie zum Beispiel das Fehlen an Kollektivliegenschaften oder gerade zufällig leer stehende Häuser», sagte Ludwig Peyer, Geschäftsführer des VLG, zu 20 Minuten.