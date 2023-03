Niederösterreich zahlt 30 Mio. an Corona-Opfer

Die Koalition von konservativer ÖVP und rechter FPÖ in Niederösterreich will Corona-Opfer entschädigen.

Niederösterreich will als erstes österreichisches Bundesland einen Teil der in den vergangenen drei Jahren erhobenen Corona-Strafen an die Betroffenen zurückzahlen. Das sei eine der Massnahmen, auf die sich die neue Koalition von konservativer ÖVP und rechter FPÖ geeinigt habe, sagte Landes-FPÖ-Chef Udo Landbauer am Freitag.