Strafgericht Basel: FCZ-Hooligan zu Gefängnisstrafe verurteilt

«So, wie Sie gewütet haben, muss man klare Kante zeigen», sagte Gerichtspräsident René Ernst bei der Urteilseröffnung am Basler Strafgericht am Freitag. Ihm gegenüber sass ein 26-jähriger Hooligan aus Zürich, der vor einem Spiel des FC Zürich in Basel am 1. Mai 2022 an einer Massenschlägerei mit Basler Hooligans beteiligt war. Das Dreiergericht verurteilte den vorbestraften Kampfsportler am Freitag wegen versuchter schwerer Körperverletzung in zwei Fällen, Raufhandels und Landfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 30 Monaten. Davon wird allerdings nur ein Jahr bedingt vollzogen, die restlichen 18 Monate werden zur Bewährung ausgesetzt. Dabei gilt eine Probezeit von drei Jahren.