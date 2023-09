Strafgericht Basel-Landschaft: Osteopath wegen sexueller Belästigung verurteilt

Ein Osteopath wurde vom Strafgericht Basel-Landschaft am Dienstag wegen mehrfacher sexueller Belästigung zu einer Busse von 2000 Franken verurteilt. Das Muttenzer Gericht sah es als erstellt, dass der Mann einer Patientin in mehreren Sitzungen die Füsse geleckt hatte.

Weinend erzählte das Opfer am Prozess, wie es ihr heute geht. Die sexuellen Übergriffe würden bis heute ihren Alltag beeinflussen. Selbstkritisch schilderte die Frau, dass sie «mega genervt» sei, dass sie während der Osteopathie-Behandlung im Dezember 2019 nicht einfach aufgestanden und gegangen sei. Stattdessen sei sie in eine Starre verfallen, sagte sie im Gerichtssaal.

Zweimal habe sie den Baselbieter Osteopathen wegen Schmerzen im Finger aufgesucht. Bereits während der ersten Sitzung habe sie sich unwohl gefühlt. Der Mann sei ihr sehr nahe gekommen, habe ihre Hüften angefasst, während sie sich vor ihm bücken musste. Die Situation eskalierte, als sie sich in Unterwäsche auf den Bauch legen musste. «Er hat an meinem Fuss gezogen. Dann wurde es kalt und nass», schilderte die Frau.

Socken von den Füssen gerissen

Sie ist nicht die Einzige, die den Mann belastete. Wie am Dienstag während des Prozesses thematisiert wurde, schilderten zwei andere Frauen in Befragungen den gleichen Sachverhalt. Eine weitere Patientin des 61-Jährigen berichtete davon, dass sie gespürt habe, dass der Mann während einer Osteopathie-Behandlung sein Geschlechtsteil an sie drückte, so die Staatsanwältin. Im Gegensatz zum aktuellen Fall, wurde bei den anderen Frauen nie ein Verfahren eröffnet.