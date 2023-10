Strafgericht Basel-Stadt: Mann wegen versuchter Tötung angeklagt

Dass Gewaltdelikte in der Nähe des Kaserneareals vorkommen ist nicht neu. So auch in diesem Fall.

Bereits drei Tage nach seiner Ankunft in der Schweiz begann der junge Asylbewerber zu delinquiren, heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Die Anklage offenbart eine lange Liste vorgeworfener Taten im Zeitraum zwischen dem 19. Oktober bis zum 18. Dezember 2022. Der Beschuldigte steht am Montag vor dem städtischen Strafgericht. Da der Mann bisher 15 Asylanträge unter verschiedenen Namen und Geburtsdaten gestellt hatte, ist den Behörden weder sein richtiger Name, noch sein genaues Alter bekannt. Bei seinem Antrag in der Schweiz gab er an, minderjährig zu sein, obwohl er davor in Deutschland und den Niederlanden angegeben hatte, volljährig zu sein.