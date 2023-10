Strafgericht Basel-Stadt: FCZ-Fan soll mehrere FCB-Fans schwer verletzt haben

Der Beschuldigte habe mehrfach in Kauf genommen, dass seine Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitten, als er gegen deren Kopf schlug und trat, so die Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt klagt nun einen 26-jährigen FCZ-Fan unter anderem wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung an.

Vor dem FCB-FCZ-Derby am 1. Mai 2022 kam es zu einer Massenschlägerei zwischen beiden Fanlagern.

Ein damals 25-jähriger FC Zürich-Fan soll bei einer Schlägerei mehrere Personen, teils schwer, verletzt haben, heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt. Zur Tat kam es vor dem Fussballspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich am 1. Mai 2022 im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen FCB- und FCZ-Fans. Von den Gewaltakten zwischen den beiden Fangruppen gibt es Videoaufnahmen, die auch 20 Minuten zugespielt wurden.

Der heute 26-jährige Mann muss sich am Freitag vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wirft ihm mehrfache versuchte schwere Körperverletzung, Raufhandel und Landfriedensbruch vor. Am Freitag findet der Prozess gegen den Mann statt.

Der Beschuldigte soll am 1. Mai mit anderen FCZ-Fans nach Basel gereist sein, um sich das Spiel im Basler St. Jakobsstadion anzusehen. Als die Zürcher Auswärtsfans, darunter auch besagter Mann, aus dem Extrazug ausgestiegen sind, kam es zum Eklat, so die Anklage. Eine Gruppe von 60 bis 70 FCB-Fans überquerte die Gleise von der anderen Seite. Die FCB-Fans seien grösstenteils vermummt gewesen, trugen schwarze Oberteile, Sturmmasken und schwarze Handschuhe. Mit einer mitgeführten Metallkette samt Schloss verschlossen die Basler Fans einen Notausgang, um der Polizei den Zutritt zu verhindern, heisst es weiter.

Die vermummten Anhänger des FC Basel hätten ihre Gegenüber zur tätlichen gewaltsamen Auseinandersetzung aufgefordert. Ungefähr 100 Fans des FCZ, darunter der Beschuldigte, folgten diesem Aufruf, schreibt die Staatsanwaltschaft. Dann sei es zu einer brutalen Schlägerei zwischen den Fans gekommen. Als die FCB-Fans dem Ansturm nicht mehr standhalten konnten, wurden einige von ihnen überrannt, heisst es. Personen wurden am Boden liegend weiter geschlagen und getreten, anderen gelang die Flucht über die Gleise, hält die Staatsanwaltschaft fest.

Der Beschuldigte musste zurückgezogen werden

Während der Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern soll der 26-jährige Beschuldigten mehrere schwere Körperverletzungen begangen haben. So soll er einen unbekannten FCB-Fan gepackt und ihn mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben, heisst es in der Anklageschrift. Ausserdem soll der beschuldigte FCZ-Fan weitere am Boden liegende FCB-Fans mehrfach brutal getreten haben.