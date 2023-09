Basel: Confiseur nutzte Notlage von Angestellter aus – verurteilt

Sie rang lange mit der Anzeige

Mit der Anzeige hat die Frau offenbar lange gerungen. Wegen einer Depression und Angststörung, die in Zusammenhang mit ihrer Arbeit standen, begab sie sich ab August 2020 zu einer Psychologin. Schon ihr schilderte sie die Übergriffe. Aber sie könne ja nichts machen ohne Beweise. Dem Beschuldigten schrieb sie auch einen Brief, mit der Bitte aufzuhören. «Sie tat dies in der Absicht, das Vorgefallene gütlich zu lösen», so Stucki. Zur Anzeige kam es schliesslich erst, nachdem er ihr im Dezember 2020 gekündigt hatte.