Strafgericht Basel-Stadt: Confiserie-Chef soll Angestellte sexuell belästigt haben

Am Dienstag musste sie stets mit ihrem Chef in den Keller der Confiserie, wo er sie sexuell bedrängte und versuchte zu küssen. Donnerstags drängte er sie dazu, über Mittag mit ihm in ein Restaurant zu gehen. «Ich habe mich immer dort hingesetzt, wo mich Leute sehen konnten», schilderte die Privatklägerin am Dienstag der Dreierkammer des Basler Strafgerichts .