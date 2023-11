Strafgericht Baselland: «Die Justiz hat ihre Arbeit nicht gemacht»

In der Regel passiert dies per Strafbefehlsverfahren und nur sehr selten landet so ein Fall vor einem Strafgericht. Einer dieser seltenen Fälle wurde am Mittwoch im Baselbieter Strafjustizzentrum in Muttenz verhandelt.

Über 16’000 Ehen werden in der Schweiz pro Jahr im Durchschnitt geschieden. Und zu jeder geschiedenen Ehe gibt es ein zivilrechtliches Urteil, das Unterhaltszahlungen an Ex-Partnerinnen und Kinder regelt. Die Vernachlässigung der Unterhaltspflicht kann strafrechtlich geahndet werden. In der Regel passiert dies per Strafbefehlsverfahren und nur sehr selten landet so ein Fall vor einem Strafgericht. Einer dieser seltenen Fälle wurde am Mittwoch im Baselbieter Strafjustizzentrum in Muttenz verhandelt.