Strafuntersuchung gegen «Krypto-King» Dadvan Yousuf eröffnet

Der Sohn irakischer Flüchtlinge soll zwischenzeitlich sogar im Dolder Grand Hotel in Zürich residiert haben.

Die Strafuntersuchung gegen den 22-Jährigen wurde am 3. Mai formell eröffnet, wie Christof Scheurer, der Informationsbeauftragte der Staatsanwaltschaft, gegenüber «SRF Investigativ» angab. Es werde wegen Verdachts auf mehrfachen gewerbsmässigen Betrug und möglicherweise Veruntreuung sowie teilweise eventuell ungetreuer Geschäftsbesorgung ermittelt.

Mithilfe nationaler und internationaler Medien habe sich Yousuf als «erfolgreicher Krypto-Milliardär» dargestellt und Anleger zum Kauf einer eigenen Kryptowährung überzeugt, ohne tatsächlich das entsprechende Projekt umsetzen zu wollen. Den mutmasslichen Erlös soll Yousuf auf Konten in Liechtenstein verschoben und Teile des Gewinns über eine Plattform in den USA in Kryptowährungen investiert haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.