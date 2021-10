Zertifikatspflicht ignoriert : Strafverfahren gegen Betreiber der Walliserkanne eingeleitet

Das Restaurant Walliserkanne in Zermatt weigert sich partout, die Zertifikate ihrer Gäste zu kontrollieren. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen die Betreiber eingeleitet.

Die Mehrheit der Schweizer Gastro-Betriebe hält sich an die Corona-Auflagen. Es gibt allerdings auch ein paar schwarze Schafe, welche die Zertifikatspflicht konsequent ignorieren. Zu ihnen gehört das Restaurant Walliserkanne in Zermatt: Bereits Mitte September hatte Wirt Patrik Aufdenblatten in einem Video von 20 Minuten angekündigt, weiterhin jeden und jede in seine Beiz zu lassen.