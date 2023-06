Zürich: Der Gleis-Schubser wurde wegen versuchter Tötung angeklagt

Am Pfingstmontag versuchte ein Mann, einen Zehnjährigen am Bahnhof Hardbrücke auf ein Gleis zu schubsen, auf welchem sich ein anfahrender Zug näherte.

Am Pfingstmontag versuchte ein Mann im Bahnhof Hardbrücke, einen zehnjährigen Jungen auf ein Gleis zu schubsen, auf dem sich ein Zug näherte. Wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte, reagierte ein Passant, als er die Situation beobachtet hatte, geistesgegenwärtig und verhinderte, dass der Junge aufs Gleis fiel. Der mutmassliche Täter flüchtete zunächst, stellte sich aber kurze Zeit später in einer Polizeiwache. Der 42-jährige Schweizer wurde festgenommen.