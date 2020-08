Ermittlungen dauern an

Covid-Kreditbetrüger ergaunern 3,8 Millionen Franken

Die Zuger Strafverfolgungsbehörden haben bis heute bereits 20 Strafverfahren gegen mutmassliche Covid-Kreditbetrüger eingeleitet. Die Ermittlungen richten sich gegen gesamthaft 22 Personen.

Bei 11 Hausdurchsuchungen an zahlreichen Standorten in mehreren Kantonen wurden um- fangreiche Dokumente und zahlreiche Datenträger sichergestellt. In einigen Fällen ist es ge- lungen, Bankkonten mit namhaften Geldbeträgen zu sperren. Oftmals wurden die gewährten Kredite jedoch umgehend auf ein ausländisches Bankkonto transferiert. Zudem wurden teilweise Bargeldbezüge in der Höhe von jeweils mehreren Zehntausend Franken getätigt.