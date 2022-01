Luzern – Strafverfahren gegen Rimoldi eingestellt

Es ist nicht das erste Verfahren gegen den Mass-Voll-Präsidenten, das eingestellt wird. So lief auch ein Verfahren wegen eines auf Social Media veröffentlichten Bildes ins Leere: Dort sind knapp ein Dutzend Personen in einem Innenraum zu sehen. Damit soll Rimoldi gegen die Fünf-Personen-Regel verstossen haben, die damals noch in Kraft war. Da weder der Ort noch der Zeitpunkt der Aufnahme festgestellt werden konnte, hatte die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt. Auch Verfahren wegen einer Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration in Luzern und Verstoss gegen die Maskenpflicht an einer Demo in Basel wurden eingestellt. Weitere Verfahren gegen den Mass-Voll-Präsidenten sind noch hängig.