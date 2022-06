Bülach ZH: Strafverfahren gegen Zürcher Parkplatzmafia eingeleitet

«Perfider Betrugsversuch»

Keine Stellungnahme der Firma

Bei der Polis GmbH mit Sitz in Bülach ZH gibt man sich wortkarg: Der 26-jährige Geschäftsführer Deron Cookson, der die Firma im Dezember 2021 gegründet hat, äussert sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen oder zum eingeleiteten Strafverfahren. In der Vergangenheit zeigte sich der ehemalige Partyveranstalter offener. So zeigt ihn ein älteres Video auf Social Media im Innern eines Zimmers an einem Mischpult, aus den Boxen dröhnt Musik, an der Wand aufgehängt: Zwei Gewehre und eine Pistole.