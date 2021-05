HB Zürich - Strafverfahren gegen Zug-Schubser eröffnet

Am Freitagnachmittag kam es am Zürcher Hauptbahnhof zu einer Attacke auf eine Zugreisende : Ein junger Eritreer (27) schubste eine wartende Frau (40) vom Perron vor den einfahrenden Zug. Der mutmassliche Täter wurde von der Zürcher Kantonspolizei verhaftet, die Frau kam dank der Notbremse des Lokführers mit leichten Verletzungen davon.

Bereits 2016 hatte ein 32-jähriger Mann nach einem Streit in Affoltern am Albis ZH einen Rentner aufs Gleis gestossen. Der Rentner wurde mitgeschleift und erlitt zahlreiche Brüche. Nach der Tat wurden beim Täter so starke psychische Probleme diagnostiziert, dass er zwar wegen versuchter Tötung verurteilt, aber als schuldunfähig taxiert und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wurde.