Walzenhausen AR: Strafverfahren nach Rassismuseklat bei Jodlerklub eingestellt

In der Einstellungsverfügung heisst es laut der «Sonntagszeitung»: «Zwar bedient sich die Bekleidung und Inszenierung typischer Elemente des Blackfacing. Dass der betroffene Darsteller hingegen rassistische Bemerkungen oder sich überhaupt in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise über eine Rasse oder Ethnie äussert, geht aus dem Rohmaterial (der Filmaufnahmen) nicht hervor.» Ausserdem heisst es, dass das «Blackfacing» nicht per se den Tatbestand der Rassendiskriminierung erfülle. Es müsse immer der gesamte Kontext betrachtet werden, um ein rassendiskriminierendes Verhalten auszumachen.

Verhängnisvolle «Stobete»

Markus Nef, der Präsident des Jodlerklubs, sagte, er befasse sich nicht mit so «Zeugs». «Es geht nicht darum, wie wir schwarze Menschen wahrnehmen. In einem Theater muss man ja etwas darstellen. Wir nehmen hier niemanden wahr oder diskriminieren oder stellen ihn schlecht dar. Wir meinten es in einem positiven Sinn. Wir starten mit einem Appenzeller Lied, dann kommt eine andere Kultur auf die Bühne und wir machen Musik zusammen. Um das geht es in dieser Vorführung.»