Kriminalgericht Luzern: Strafverfahren war ihm egal – Dealer verkaufte weiter kiloweise Kokain

Das Kriminalgericht in Luzern. Vor dem Luzerner Kriminalgericht musste sich ein Dealer verantworten, der mit über fünf Kilogramm Kokain handelte.

Ein 35-jähriger Mann aus dem Kanton Zürich ist vom Luzerner Kriminalgericht verurteilt worden, weil er Kokain verkauft, anderen vermittelt oder für seinen eigenen Konsum besessen hatte. Weil es sich um eine Menge von insgesamt über fünf Kilogramm handelte, wurde ihm auch vorgeworfen, dass er wissentlich die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen konnte.

Die Drogengeschäfte des Angeklagten wurden über einen Auftraggeber eingefädelt, der sich im Ausland befand und der sich in dieser Zeit vom 35-Jährigen vertreten liess. Die Übergabe von Kokain und Marihuana fand in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils in Luzern oder im Kanton Zürich statt. Total ging es um den Handel von 5,45 Kilogramm Kokain. Davon soll es sich bei 3,27 Kilogramm um reines Kokain gehandelt haben, wie es im Urteil des Kriminalgerichts heisst. Weiter beging der Mann im Mai 2018 nach einem Streit auch eine einfache Körperverletzung: Er brach einem Velofahrer die Nase. Doch damit war das Mass noch nicht voll: Während ihn die Polizei bereits im Auge hatte und das Strafverfahren gegen ihn lief, handelte er weiter mit Kokain.