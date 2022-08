Einsprache gegen 4G-Antenne: «Strahlung ist kein Problem – ausser es betrifft Berset selbst»

«Eines demokratischen Landes nicht würdig»

Involvierung der Swisscom lässt aufhorchen

«Als Mitglied des Bundesrates hat man grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Bürger auch. Weil man aber zusätzlich (indirekt) von der Bevölkerung mandatiert ist, muss man private Entscheidungen oder Aktionen mit einer notwendigen Sensibilität fällen», sagt Katja Christ, GLP-Nationalrätin. Für ein Mitglied des Bundesrates sei insbesondere das Kollegialitätsprinzip ausschlaggebend. «Wenn der Bundesrat als Gremium in einem Thema entscheidet, hat er diese Entscheidung auch in der Öffentlichkeit zu vertreten.» Trage ein Bundesratsmitglied jedoch etwas anderes an die Öffentlichkeit, sende das ein klares Signal an die Bevölkerung, so Christ. Konkret zum Fall Berset möchte sich die GLP-Nationalrätin nicht äussern, da sie die genauen Umstände nicht kenne und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates sei, welche sich unter Umständen noch mit diesem Fall befassen werde.