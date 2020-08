Unwetter

Strasse in der Stadt Luzern ist nach Regenflut unter Wasser

Es regnet noch keine zwei Stunden in der Zentralschweiz, doch es gibt bereits Folgen: In einem Stadtteil sind die Strassen geflutet. Die Busse müssen dort wenden.

Dieses Leser-Reporter-Video zeigt die geflutete Strasse in Luzern.

Vor fast genau einem Monat stand das Quartier Würzenbach in Luzern nach einer kurzen Regenflut unter Wasser – und jetzt herrscht dort schon wieder Land unter: Am Montag war dort der Kreisel in der Nähe des Verkehrshauses erneut geflutet. Die Verkehrsbetriebe Luzern meldeten, dass die Linien 6 und 8 dort nicht mehr durchfahren können: