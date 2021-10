«Es sprudelt aus dem Boden» : Strasse in Zürich überflutet – Autos stehen unter Wasser

Bei der Stadionbrache Hardturm sprudelte am Mittwochmorgen Wasser aus dem Boden. Der angrenzende Sportweg steht unter Wasser.

In Zürich Altstetten, auf der Höhe der Tramhaltestelle Sportweg, ist am frühen Mittwochmorgen die Strasse überflutet worden, wie eine Leserin schreibt. «Das Wasser sprudelt aus dem Boden», sagt sie zu 20 Minuten. Sie war um 6 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit, als sie die Überschwemmung sah. «Ich habe dann die Polizei angerufen und den Vorfall gemeldet», so die Frau, die in der Nähe arbeitet. «Mittlerweile sind Arbeiter in orangenen Jacken daran, das Wasser zu stoppen, aber derzeit fliesst es noch immer», sagte sie um 7.15 Uhr.