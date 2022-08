Schlucht-Drama : Strasse weiterhin gesperrt – Staatsanwaltschaft eröffnet Verfahren

Auf der Badstrasse in Pfäfers SG geschah am Sonntag ein tödlicher Unfall.

Der Kanton St. Gallen gab am Donnerstag ein Update zur Situation im Gebiet und den Untersuchungen. Klar ist, dass die Strasse weitere Tage gesperrt bleibt. «Das Tiefbauamt ist zurzeit daran, die Unfallstelle zu räumen und beschädigte Infrastruktur wiederherzustellen», so der Kanton im Communiqué. Eine Stelle im Wald rund 30 Meter vom Unfallort werde beispielsweise angegangen. Dort wird ein Felsblock vorsorglich entfernt. «Um den Felsblock anzugehen, muss eine darauf stehende Fichte gefällt werden.» Diese Arbeiten werden am Montag stattfinden, weshalb die Strasse nach wie vor gesperrt bleibt. «Geplant ist, die Strasse im Verlauf vom Mittwoch, 31. August 2022, wieder zu öffnen.»

Gelände in Bewegung nach Niederschlägen

Der Kanton betont erneut, dass die Strasse und das angrenzende Gelände zu den meistüberwachten Grundstücken des Kantons gehören. «Es existiert ein Überwachungs- und Sicherheitskonzept, dazu gehört jede Woche eine dreimalige Begutachtung», heisst es in der Medienmitteilung. «Trotz der umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen bleibt auf der alten Badstrasse ein Restrisiko bestehen. Aufgrund der exponierten Lage – links der Bach, rechts die steile Felswand – lässt sich die Gefahr durch Naturereignisse auch in Zukunft nicht ausschliessen», so der Kanton. Das Gelände sei seit Jahren in Bewegung und verändere sich beispielsweise nach heftigen Niederschlägen. Am Freitag vor dem Unglück kam es zu starken Niederschlägen.