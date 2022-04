Krieg in der Ukraine – Kiews Bürgermeister Klitschko wirft Russland Völkermord vor

EU will Untersuchung von «Gräueltaten» unterstützen

Die EU will die Untersuchung von «Gräueltaten» der russischen Armee in Vororten von Kiew unterstützen. Ratspräsident Charles Michel zeigte sich am Sonntag im Onlinedienst Twitter «erschüttert» über Bilder aus dem Ort Butscha und sprach von einem «Massaker». Die EU werde bei der «Sammlung der notwendigen Beweise für die Verfolgung vor internationalen Gerichten» helfen. Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba sprach von einem «absichtlichen Massaker» und forderte verschärfte Sanktionen.