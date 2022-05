Zürich Kreis 10: Strassen unter Wasser – Wasserrohrbruch in Höngg

In Höngg wurde in der Nacht auf Freitag, 13. Mai, ein Wasserrohrbruch gemeldet.

In der Segantinistrasse im Zürcher Kreis 10 kam es zu einem Wasserrohrbruch.

«Überschwemmung in der Michelstrasse» berichtet ein News-Scout in der Nacht auf Freitag gegenüber 20 Minuten und zeigt Bilder, wie die Strasse im Zürcher Kreis 10 Zentimeter hoch unter Wasser steht.

Wie die Wasserversorgung des Kantons Zürich wenig später auf ihrer Webseite schreibt, sei es um 1:45 Uhr zum Wasserrohrbruch in der Segantinistrasse 125 gekommen. In der Folge musste das Trinkwasser für mehrere Bewohner abgestellt werden – betroffen sind die Bewohner der Segantinistrasse 91 und 195 und Michelstrasse 35 und 37. Trinkwasser könne bei einem Standrohr an der Segantinistrasse 182 bezogen werden.