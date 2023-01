Dornach SO: Strassenlaternen sind nachts ausgeschaltet: Tiere könnten überfahren werden

So sieht die gleiche Stelle am Unteren Zielweg mit Beleuchtung aus. Der Unterschied ist frappant.

Seit dem 12. Januar brennen in Dornach nachts zwischen 0.30 Uhr und fünf Uhr bei einzelnen Strassenabschnitten keine Laternen mehr. Dies zum Unmut der Anwohner, inklusive Diskussion auf Facebook. «Jetzt wird nachts die Strassenbeleuchtung gelöscht. Wie viele Wildtiere, Kröten und Hauskatzen werden nun den Ignoranten, welche rasen, zum Opfer fallen?», schrieb eine genervte Anwohnerin in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Dornach, wenn …».

«Ich habe den Austausch auf Facebook gesehen», sagt Gemeindepräsident Daniel Urech. «Ich glaube jedoch nicht, dass es für die Tiere einen grossen Unterschied macht. Insgesamt ist eher die Lichtverschmutzung für die Natur ein Problem», fügt er an. Rückmeldungen an die Gemeinde seien bisher wenige gekommen. «Es gab einzelne Meldungen an Gemeinderatsmitglieder mit Kritik, aber auch positivem Zuspruch», so Urech.