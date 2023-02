Freiburg: Strassenfeger geht auf Tiktok viral

Seit 37 Jahren ist Michel Simonet als Strassenfeger in Freiburg unterwegs. Nun geht ein Tiktok-Video über ihn viral. Das liegt aber auch an der Art des Filmemachers, der neue Pläne hegt.

1 / 5 Michel Simonet entschied sich nach seinem Studium, Strassenfeger zu werden. Davide Nestola An seinem Wagen hat er immer eine Rose dabei. Davide Nestola In einem Video auf Tiktok erzählt er, was es mit dieser auf sich hat und … Davide Nestola

Darum gehts Ein Fotograf aus Freiburg filmte einen bekannten Strassenreiniger und postete das Video in den sozialen Medien.

Vier Tage später zählt das Video auf Tiktok über 1,6 Millionen Views.

Der Strassenreiniger ist mit seinem Beruf zufrieden, obwohl er auch studiert hat.

Ziel des Filmemachers: die Menschen wieder näher zueinander zu bringen.

«Die Kälte attackiert meine Hände und Füsse, aber meine Moral steht wie immer», antwortet Michel Simonet, ein 62-jähriger Freiburger, auf die Frage, wie sein Tag bis zum Mittag so verlief. Simonet ist inzwischen eine Legende: Als «Le cantonnier à la rose», der Strassenarbeiter mit der Rose, ist er bekannt und sogar bei Aeschbacher im SRF zu Gast gewesen. Ein weiterer Freiburger, Davide Nestola (31), hat ein Video mit Simonet in den sozialen Medien hochgeladen, das innerhalb von vier Tagen 1,6 Millionen Views auf Tiktok gesammelt hat. «Ich habe ihn schon oft gesehen, da habe ich ihn einfach angesprochen», sagt der Fotograf und Filmemacher.

Das Schöne im Müll

Im Gespräch mit 20 Minuten spricht Simonet in ruhigem Französisch und mit starker Stimme. «Dass das Video so oft gesehen wurde, hat mich sehr überrascht!» Er selbst sei jedoch nicht auf Tiktok unterwegs, seine Kinder hätten es ihm gezeigt. In dem Video erklärt Simonet die Geschichte hinter der Rose, die er immer an seinem Wagen befestigt hat: Sie soll etwas Schönes darstellen, im Kontrast zu all dem Müll, den er täglich sammelt.

«Das Video hat mir gefallen, es ist sehr gut gemacht», sagt Simonet. Vor seiner Arbeit als Strassenreiniger habe er eine Lehre zum Buchhalter und ein anschliessendes Theologie- und Philosophiestudium absolviert, das sei schon über 37 Jahre her. Inzwischen hat er zwei Bücher veröffentlicht: «In ‹Eine Rose und ein Besen› stelle ich meinen Beruf vor und erzähle von meinen Beziehungen zu den Menschen auf den Strassen Freiburgs», sagt Simonet. In seinem zweiten Buch «Ein Ehepaar und sieben Sprösslinge» gehe es um das Leben als Grossfamilie in der heutigen Zeit. Simonet: «In drei Jahren gehe ich in Rente, dann möchte ich weitermachen mit dem Schreiben.»

Auf die Frage, wie er es vom Studenten zum Strassenfeger gebracht habe, antwortet er: «Als ich entschieden habe, ich werde Strassenfeger, haben mich viele Leute komisch angeschaut. Ich habe ja studiert. Aber ich habe mich dazu entschieden: Ich mache das, auch wenn es seltsam klingt», sagt Simonet und meint zum Schluss: «Mit meiner Aufgabe war ich in meinem Leben immer zufrieden.»

Machst du gerade, was dich glücklich macht? Ja, mein Leben ist schön. Ja, aber es ist manchmal gar nicht so einfach! Im Moment nicht, aber ich arbeite daran, es in der Zukunft zu tun. Ich glaube nicht an Glück.

Tiktoks aus dem Bauch heraus

Diese Einstellung hat auch Davide Nestola dazu bewogen, das Video zu drehen. «Ich habe nicht erwartet, dass das so viral geht. Mega cool war das», sagt der 31-Jährige gegenüber 20 Minuten. Seit über einem Jahr spricht er Menschen auf der Strasse an und filmt sie, wenn sie damit einverstanden sind. «Im Vordergrund steht die Person, ich will sie kennen lernen», sagt Nestola.

«Viele drehen auf Tiktok ähnliche Videos, aber da geht es vor allem um junge Menschen, die als attraktiv gelten.» Er suche die Menschen jedoch nach Gefühl aus: «Wenn ich ein Kribbeln im Bauch spüre, dann gehe ich auf jemanden zu.» In einem weiteren Video spricht er etwa ein älteres Pärchen an, das bereits seit 62 Jahren zusammen ist. «Es ist illegal, so schön zu sein», sagte er und kam so ins Gespräch. Auf seinen Kanälen würden Videos mit älteren Menschen sogar besser laufen als mit jungen, «von älteren Menschen kommen oft direkte Weisheiten», sagt er. «Das begeistert mich jedes Mal aufs Neue.»

Laut Nestola haben viele Menschen Angst vor Unbekannten. «Wenn ich durch die Videos mehr Menschen dazu motivieren kann, mit fremden Leuten zu sprechen, dann bin ich glücklich», sagt er. Dieses Jahr will der Freiburger auf Reisen gehen und seine Begegnungen in einem Buch niederschreiben. Es sollen aber trotzdem Verlinkungen zu seinen Tiktok-Videos enthalten sein. «Die Leute folgen mir auf Tiktok vor allem wegen meiner Art. Ich habe das Feedback gekriegt, dass es interessant ist zu sehen, wie ich mit Leuten umgehe und Fragen stelle», sagt Nestola. «Durch meine Arbeit kann ich Menschen näher zusammenbringen.»

Aktivier jetzt den Bern-Push!