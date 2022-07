«Liebe auf ersten Blick» : Strassenhund Robi hat ein neues Zuhause gefunden

Nach dem Artikel von 20 Minuten Anfang Juli nahm Robis Vermittlung jedoch Fahrt auf. «Wir erhielten rund 25 Anfragen», sagt Kirsten Kiener von Casa Cainelui Rubio, einem Tierheim im Westen Rumäniens, das dortigen Strassenhunden ein zweites Leben in der Schweiz und in Deutschland schenkt. Ein Grossteil der Kandidatinnen und Kandidaten sei jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage gekommen. «Die einen hatten bereits Katzen, mit denen sich Robi überhaupt nicht versteht. Anderen fehlte es gänzlich an Erfahrung mit Hunden. Und dann gabs noch die, die Vollzeit arbeiten und Robi in eine Tagespension gegeben oder im Freundeskreis herumgereicht hätten – was auch nicht der Sinn der Sache ist», erklärt Kiener.