Auch stark belastete Häuser werden in rot eingezeichnet, wie hier die Hausnummer 17.

Das Geoportal des Kantons St. Gallen zeigt neu an, welche Strassen (rot) stark von Lärm belastet sind.

Tolle für Wohnungssuchende – so weiss man schon vorher, wo Verkehrslärm droht.

Der Kanton St. Gallen bietet neu den Lärmbelastungskataster online für alle an.

Seit Montag kann man auf dem Geoportal des Kantons St. Gallen das Lärmkataster abrufen. Es zeigt, an welchen Strassen mit Verkehrslärm zu rechnen ist. Die Daten im Lärmbelastungskataster basieren auf Verkehrszählungen und -modellen. Sie beinhalten beispielsweise die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung, den Tag- und Nachtverkehr sowie die Anteile lauter Fahrzeuge aus dem Schwer- und Motorradverkehr, wie der Kanton in einem Mediencommuniqué mitteilt. Die Bezugsdaten stammen aus dem Jahr 2018. Sie werden von Gesetzes wegen alle fünf Jahre aktualisiert.

«Die Lärmschwerpunkte im Kanton St. Gallen befinden sich bei Autobahnen und in Städten und Dörfern, vor allem dort, wo Häuser eng stehen und sich Gassen bilden», sagt Andreas Kästli, stellvertretender Kantonsingenieur und Leiter der Fachstelle Immissionen beim Tiefbauamt des Kanton St. Gallen. Am meisten betroffen seien die Städte St. Gallen, Rapperswil-Jona und Wil. «Gerade dort, wo es zu Spitzenzeiten zu Staus kommt, wird mehr Lärm verzeichnet.» Um Lärm entgegenzuwirken, setzte man beim Kanton früher vor allem auf Schallschutzfenster, in letzter Zeit vermehrt auf Strassenbeläge, die Lärm dämpfen. Ein weiterer Ansatz wären Geschwindigkeitsbegrenzungen, doch dieses seien politisch oft nicht willkommen.