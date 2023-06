Bundesstaat New York: Strassenparty artet aus  – mehrere Opfer mit Stich- oder Schusswunden, andere von Auto angefahren

In diesem «Block» in Syracuse im US-Bundesstaat New York soll die Party stattgefunden haben.

Eine Strassenparty mit Hunderten Feiernden in Syracuse im US-Staat New York ist in Gewalt ausgeartet. Mindestens 13 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Demnach erlitten vier Personen Schusswunden, fünf weitere Stichwunden und andere Verletzungen. Andere Menschen wurden offenbar von Autos erfasst, als sie die Flucht ergriffen.