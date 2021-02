Pablo Hasél : Heftige Strassenschlachten in Spanien wegen verhaftetem Rapper

In verschiedenen spanischen Städten sind tausende Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen die Verhaftung des spanischen Rappers Pablo Hasél zu demonstrieren. Dabei kam es zu Zusammenstössen mit der Polizei.

Spanien brennt: In mehreren Städten kam es in der Nacht auf Mittwoch zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei.

In mehreren spanischen Städten ist es in der Nacht auf Dienstag zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In Barcelona, Lleida, Girona, Valencia, Palma de Mallorca und anderen spanischen Städten gingen Tausende auf die Strasse, um gegen die Verhaftung des spanischen Rappers Pablo Hasél zu demonstrieren. Dabei zündeten sie Müllcontainer an, warfen Flaschen und Böller und errichteten Strassenbarrikaden.