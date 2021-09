Fake 30er-Zone in Münsingen BE - «Familien ängstigen sich um Kinder» – Strassenvandalen melden sich anonym

Flächendeckende 30er-Zone – Ja oder Nein? Diese Frage sorgt in verschiedenen Städten für hitzige Diskussionen. Beispielsweise in Paris oder in Zürich – und auch in Münsingen BE. Aktueller Auslöser dafür ist eine Aktion, bei der Ende August kurzerhand eine 30er-Zone auf der Tägertschistrasse eingerichtet wurde.