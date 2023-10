Gotthard: Bauarbeiten am Strassentunnel gehen weiter

Am 10. September 2023 führten Spannungsumlagerungen im Gebirge zu Verschiebungen und zu einem Riss in der Zwischendecke im bestehenden Gotthard-Strassentunnel. Aufgrund der Reparaturarbeiten blieb der Tunnel bis am Abend des 15. September 2023 für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit grossräumig über die San-Bernardino-Route, über die Gotthard-Passstrasse sowie über die Simplon-Route umgeleitet.