Strassenverkehr: Schwerer Unfall im Gotthard-Tunnel – drei Verletzte

Der Gotthardtunnel war am Mittwochmorgen für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Am Mittwochmorgen fuhr ein Autolenker mit Zürcher Kontrollschildern in Fahrtrichtung Süd durch den Gotthard-Strassentunnel. Aus derzeit unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich/frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto mit italienischen Kontrollschildern. Das teilt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung mit. «Der Lenker dieses Fahrzeuges wurde dabei erheblich verletzt, sein Beifahrer verletzte sich leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst Tre Valli Soccorso in ein ausserkantonales Spital gebracht», heisst es weiter. Der Fahrer des erstgenannten Fahrzeugs wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70'000 Franken.