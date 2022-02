NFT-Betrüger – Streamer MontanaBlack wirbt für NFT-Scammer

Wenn MontanaBlack auf der Streamingplattform Twitch online geht, dann sieht die Welt zu. Zumindest hat man das Gefühl, denn niemand in Deutschland hat mehr Zuschauer als er. Er ist so erfolgreich, dass er sogar weltweit zu den beliebtesten Streamern gehört. Jetzt hat er aber wieder mal Ärger am Hals, auch wenn er vielleicht nichts dafür kann.



So hat Monte – wie ihn seine Fans nennen – in seinem Stream ein Gewinnspiel einer Firma gepostet, in dem man NFTs gewinnen konnte. Ein NFT ist digitale Kunst, die auf einer Blockchain basiert und nicht kopierbar ist. Auf Plattformen wie Opensea werden unzählige solcher NFTs angeboten, wer richtig investiert, kann damit also viel Geld machen. Bei dem Gewinnspiel handelte sich aber scheinbar um eine Betrugsmasche.