Der «Fortnite»-Streamer Ninja schlägt für die Zukunft einen neuen Liga-Modus für das Onlinegame vor. Darin sollen Hacker und Co. keine Chance mehr haben, die Turniere durch ihr Eingreifen zu ruinieren. Ninja hat in einer mehrminütigen Audio-Aufnahme seine Meinung zum E-Sports und einem möglichen Liga-Modus geäussert. Durch diese Massnahme soll laut Ninja auch der Spielspass bei den E-Sportlern zurückkommen. Neues Terrain betreten sie damit nicht: Viele grosse Spiele wie «Call of Duty» oder «League of Legends» haben bereits seit längerem einen Liga-Modus für die E-Sportler eingeführt.