«Attacke! Heilen!» - Streamerin spielt Games mit ihrem Gehirn

Möglich macht das ein EEG-Gerät (kurz für Elektroenzephalografie, was Hirnstromkurve bedeutet). Mehrere schwarze Sensoren sind an ihrem Kopf befestigt. Die elektrischen Impulse, die das Hirn dabei freisetzt, werden als Input gemessen und übertragen. Ein Programm interpretiert diesen Input dann als Tastendruck am Controller.

«Einfach aus Spass»

Perrikaryal hat einen Master-Abschluss in Psychologie. So kam sie wohl auch an die teuren Geräte und Software. Das Experiment ist dabei nicht Teil einer wissenschaftlichen Studie oder von Sonstigem, die Engländerin macht das schlicht aus Spass. «Es ist auch nichts Neues, viele Leute wissen aber gar nicht von der Technologie», sagt sie in einem Stream.