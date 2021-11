Kein Glück – Streamerin «SquidGame» bekommt wegen ihres Namens dauernd Job-Absagen

Denn der Name erinnert an die Hype-Netflix-Serie «Squid Game».

In den letzten Wochen hat ihr das aber viel negatives Feedback eingeheimst.

Seit einigen Wochen wird damit aber die Hype-Netflix-Serie «Squid Game» in Verbindung gebracht.

Lydia Ellery ist 32 Jahre alt und streamt bereits seit elf Jahren auf Plattformen wie Twitch, wo sie verschiedenste Videogames spielt. Damit verdient sie auch Geld – unter anderem durch Werbepartnerschaften mit Unternehmen. In den letzten Wochen war dies für die Britin aber schwieriger – nicht etwa, weil sie in einen Skandal verwickelt war, sondern wegen ihres Namens. Online ist sie nämlich unter dem Namen «SquidGame» bekannt.

Mit dem Kinderspiel, das in Korea besonders in den 70er- und 80er-Jahren beliebt war, hat Ellerys Online-Name allerdings nichts zu tun. Wie sie gegenüber BBC erklärt, kam es durch Zufall zu diesem Nicknamen. «Meine Freunde nannten mich immer Squid, weil sich das auf Lid – den Kosenamen für Lydia – reimt», so die Streamerin. Das «Game» habe sie aufgrund ihres Contents angehängt.