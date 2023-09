Streamflation: Musik, Serien und Games – so viel mehr musst du für Streaming-Dienste zahlen

Disney+ wechselt Abo-Struktur – wer nichts macht, zahlt mehr

Cheyenne liebt Serien. «How I Met Your Mother» hat sie sich schon dreimal angesehen – alle Staffeln. Jetzt möchte sie auch «How I Met Your Father» bingewatchen, dafür braucht sie ein Disney+-Abo. Sie entscheidet sich für das Standard-Abo, dieses kostet pro Monat 12.90 Franken. Aber Achtung: Ab dem 1. November wird es automatisch in ein Premium-Abo umgewandelt und kostet 17.90 Franken, also fünf Franken mehr.