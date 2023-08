Netflix verliert in der Schweiz über 300'000 Nutzer

Doch Netflix ist nicht allein. Auch Disney+, der sich neben Netflix als beliebtester Dienst in der Schweiz etabliert hat, erleidet einen leichten Verlust.

Über 300’000 Menschen haben ihr Netflix-Abo gekündet, so eine Studie.

Netflix verliert in der Schweiz an Abonnentinnen und Abonnenten.

Höhere Preise, Werbung und eingeschränktes Account-Sharing: Streamingdienste wie Netflix haben in den letzten Jahren einige Änderungen vorgenommen, die nicht allen Nutzern gefällt. Viele Leute haben laut einer Studie des Digimonitors Schweiz nun genug: In der Schweiz kündigten Menschen das Abo in Massen und sorgten gemäss den Zahlen erstmals für einen Negativtrend. Doch nicht nur Netflix ist betroffen.