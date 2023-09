Darum schauen Schweizer kein Netflix mehr

In der Schweiz herrscht eine Streamingmüdigkeit – zu diesem Schluss kommt eine Studie des IGEM-Digimonitors Schweiz . Viele Streaminganbieter verlieren dieses Jahr erstmals an Nutzerzahlen: Im Vergleich zum Vorjahr verlor Netflix etwa 300’000 Zuschauer und Zuschauerinnen, so die Interessensgemeinschaft Elektronische Medien (IGEM). Laut der Studienleiterin und Geschäftsführerin der IGEM, Siri Fischer, ist besonders das heute extrem breite Angebot ein Grund für den Negativtrend bei einzelnen Anbietern.

Doch was lief bei Herr und Frau Schweizer besonders gut dieses Jahr? «Die Schweizer stehen auf Blockbuster und Qualitätsfilme», so Stein, «Fantasy-Serien wie ‹Game of Thrones›, ‹House of Dragons› oder ‹The Last of Us› liefen bei uns extrem gut.» Diese seien hierzulande exklusiv auf Sky Show verfügbar gewesen. In Zukunft wolle man weiterhin auf High-Budget-Produktionen setzen. So werden die «Walking Dead»-Serien ab Herbst ebenfalls nur auf Sky zu sehen sein.