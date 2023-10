«Lessons in Chemistry» neu auf Apple zum Streamen

Autorin Bonnie Garmus veröffentlichte mit 64 Jahren ihren ersten Roman «Lessons in Chemistry». Den Bestseller gibts jetzt als Serie.

Darum gehts Die 64-jährige Bonnie Garmus entschied sich, nach einem unangenehmen Meeting mit dem Schreiben anzufangen.

So schrieb sie ihren Debütroman, der gleich durch die Decke ging: «Lessons in Chemistry», auf Deutsch: «Eine Frage der Chemie».

Der Roman wurde nun verfilmt und startet morgen auf Apple TV+.

Die Handlung

In den frühen 1950er-Jahren träumt Elizabeth Zott (Brie Larson) davon, Wissenschaftlerin zu werden. Im Labor arbeitet sie mit dem brillanten Chemiker Calvin Evans, der als Nobelpreisträger gehandelt wird. Als er tödlich verunglückt, entdeckt sie, dass sie schwanger ist. Durch Intrigen ihrer Kollegen verliert sie die Stelle im Labor – aus Not nimmt die alleinerziehende Chemikerin einen Job als Moderatorin einer TV-Kochshow an und macht sich auf, einer Nation von übersehenen Hausfrauen – und den Männern, die plötzlich zuhören – viel mehr als nur Rezepte beizubringen.

Die Autorin

Die Amerikanerin Bonnie Garmus ist mit 64 Jahren durchgestartet. Das kam so: Sie wollte schon früh Autorin werden und studierte daher englische Literatur an der University of California. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie als Redaktorin für einen wissenschaftlichen Verlag, wurde anschliessend Texterin und spezialisierte sich auf technische und medizinische Themen.

Wegen der Arbeit ihres Mannes zog sie von Seattle nach Zürich, wo sie freiberuflich als Texterin arbeitete, und 2017 nach London. Dort besuchte sie Schreibkurse, wodurch sie in Kontakt mit der gut vernetzten Literaturagentin Felicity Blunt kam. Als Bonnie bei der Arbeit «schlecht gelaunt» aus einem Meeting ging, wie sie dem Branchenmagazin «Variety» erzählt, entschied sie sich, mit dem Schreiben anzufangen. Mithilfe der Literaturagentin veröffentlichte sie ihren ersten Roman «Lessons of Chemistry».

Die Serie

Bonnie Garmus war als Co-Executive Producer beteiligt. So sagt Lee Eisenberg, Autor des Films: «Das Wichtigste für sie, die Wissenschaft richtig darzustellen. So haben wir viel Zeit damit verbracht, daran zu arbeiten: Wir hatten wissenschaftliche Berater, die die Drehbücher lasen und mit uns am Set waren, um sicherzustellen, dass sogar die Experimente korrekt waren.»

«Lessons in Chemistry» wird ab 13. Oktober auf Apple TV+ starten. Es wird acht Episoden geben.

Wie hast dus mit «Lessons in Chemistry»? Ich habe Chemie in der Schule geliebt! Habe in Chemie leider nichts verstanden. Ich hatte keinen Chemie-Unterricht.