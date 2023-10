Ueli Steck und Dani Arnold erklimmen Netflix

Am Mittwoch veröffentlicht Netflix die Dokumentation «Duell am Abgrund».

Arnold und Steck haben sie in weniger als drei Stunden im Alleingang bezwungen – ohne Seil und Sicherheitsausrüstung – und damit ihre Namen in die Geschichte des Bergsteigens geschrieben. Doch dieses Duell mit hohem Einsatz hatte ungewollte Folgen und führte beide Männer an ihre Grenzen. Die Netflix-Doku verspricht noch nie gesehenes Material zu den Rekorden der beiden Bergsteiger. Am Mittwoch, 4. Oktober 2023, wird sie veröffentlicht – Ueli Steck wäre an diesem Tag 47 Jahre alt geworden.