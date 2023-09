Auf Netflix startet eine Doku über «La Luz del Mundo»

In der neuen Dokumentation «Die dunkle Seite der Kirche La Luz del Mundo» geht es um den selbsternannten Apostel, der Minderjährige missbrauchte.

1 / 9 Naasón Joaquín García ist der selbsternannte «Apostel Jesu Christi» der Kirchgemeinde «La Luz del Mundo». Netflix Die Kirchgemeinde mit Hauptsitz in Guadalajara, Mexiko, zählt nach eigenen Angaben fünf Millionen Anhängerinnen und Anhänger. Netflix 2022 wurde García zu 17 Jahren Haft verurteilt. Reuters

Darum gehts Naasón Joaquín García ist Anführer der Kirche «La Luz del Mundo».

Nachweislich in den Jahren 2015 bis 2019 missbrauchte Naasón Joaquín García Minderjährige.

Die Dokumentation «Die dunkle Seite der Kirche La Luz del Mundo» kommt am 28. September auf Netflix.

Der «Apostel Jesu Christi»

Naasón Joaquín García, geboren am 7. Mai 1969 als fünftes von sieben Kindern, ist der dritte Anführer der Kirche «La Luz del Mundo» (auf Deutsch: «Das Licht der Welt»). Die Kirche wurde 1926 in Guadalajara, Mexiko, von Garcías Grossvater gegründet und basiert auf einer restaurationistischen Theologie, in der das urchristliche Apostelamt wiederhergestellt werden soll – das ähnelt der Pfingstbewegung oder dem Mormonentum. Die Kirche «La Luz del Mundo» hat nach eigenen Angaben rund fünf Millionen Anhängerinnen und Anhänger weltweit.

Nach seinem Grossvater übernahm Garcías Vater die Rolle als «Apostel». Seit 2014 agiert Naasón Joaquín García als «Apostel» – und ist nun auch verurteilter Sexualstraftäter. Er sitzt die 17-jährige Haftstrafe für sexuellen Missbrauch an Minderjährigen in Kern County, Kalifornien, in einem Hochsicherheitsgefängnis ab.

Die Straftaten

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte García minderjährige Mädchen, darunter eine 15-Jährige, in den USA zu sexuellen Handlungen gezwungen. Demnach hatte der heute 53-Jährige ihnen gedroht, sie würden sich gegen Gott wenden, sollten sie sich seinen Wünschen widersetzen. Die Vorwürfe bezogen sich auf die Jahre 2015 bis 2019.

Hast du vom Fall gehört? Ja. Nein, jetzt zum ersten Mal.

Das Urteil

Im Juni 2019 war García an einem Flughafen in Los Angeles festgenommen worden. Eine erste Anklage wegen Menschenhandels, Vergewaltigung von Kindern und Herstellung von Kinderpornografie wurde aus formellen Gründen fallen gelassen. García wies zunächst alle Vorwürfe von sich, schliesslich bekannte er sich aber des sexuellen Missbrauchs von drei Minderjährigen schuldig.

Die Zeit nach dem Urteil

Am 14. August 2023, am Geburtstag von Garcías Grossvater, feiert die Gemeinde Jesus’ letztes Abendmahl. Dieses Jahr feierte sie wieder ohne ihren Anführer, der nun im Gefängnis sitzt. Er konnte aber per Telefon teilnehmen: «Ich spüre die Majestät des Geistes Gottes unter uns – meine Seele strömt vor Freude über», dröhnte die Stimme von Naasón Joaquín García über den Lautsprecher der Kirche. Die Nachricht ihres verurteilten Anführers dauerte ungefähr 15 Minuten. Er erzählte seinen lauschenden Schäfchen, dass «auch Jesus den Versuchungen des Fleisches ausgesetzt war und unsere Schwächen versteht», schreibt «El País». «Ich habe oft zu meinem Herrn Jesus Christus geschrien und ihn gebeten, meine Brüder mit seiner Gnade und Wahrheit zu segnen», sagte er unter Tränen.

Die Dokumentation

In der Doku, die man ab heute auf Netflix schauen kann, erzählen Frauen zum ersten Mal vom Missbrauch, den Naasón Joaquín García verübte. Mit ihrer Aussage wendeten sie sich nicht nur gegen den Apostel und die Kirche, die ihnen einst alles bedeuteten, sondern gegen alles, woran sie jemals geglaubt haben.

Auf die Anklage in 26 Punkten folgte eine langwierige Auseinandersetzung zwischen den Whistleblowerinnen auf der Suche nach Gerechtigkeit und der Kirchengemeinde, die ihren Anführer verteidigte. Die Dokumentation zeichnet mit Hilfe von Interviews mit gegenwärtigen und ehemaligen Mitgliedern der Kirche ein tiefgründiges und unzensiertes Porträt, schreibt Netflix.