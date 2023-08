«The Wheel of Time», «One Piece» und «El Agua»

«One Piece»

Die beliebte Manga-Reihe des japanischen Autors Eiichiro Oda gibts jetzt als Film: So macht sich Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), ein Teenager mit Gummihaut, auf, König der Piraten zu werden. Während er das Meer erobert, rekrutiert Luffy eine bunt zusammengewürfelte Crew von Aussenseitern, die sich ihm an Bord anschliessen. Darunter Roronoa Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) und Sanji (Taz Skylar). Als Strohhüte segeln Luffy und seine Bande von Insel zu Insel, auf der Suche nach dem geheimnisvollen One-Piece-Schatz. Natürlich verläuft kein Abenteuer reibungslos. Auf ihrer Suche stossen die Strohhüte auf gefährliche Rivalen, die sich ihnen in den Weg stellen, den Schatz zu finden.

«The Wheel of Time»

Der einfache Bauernjunge Rand al'Thor (Josha Stradowski), wächst mit seinen Freunden im Gebiet der «Zwei Flüsse» auf und ist der wiedergeborene Drache. Die mächtige Zauberin Moiraine (Rosamund Pike) und eine Armee mächtiger Zauberinnen versucht, ihn vor dem Dunklen zu schützen, sie müssen sich mit seiner wachsenden Macht und seinem zunehmenden Wahnsinn auseinandersetzen. In der zweiten Staffel suchen weitere Bedrohungen die Freunde auf. Sie müssen die Stärke, den Dunklen zu besiegen, in sich selbst oder ineinander finden, niemand kann ihnen helfen. Die Serie basiert auf den Bestsellern von Robert Jordan.

Weitere News aus der Streaming-Welt

«A Day and a Half»: In einem verzweifelten Versuch, seine Tochter wiederzufinden, stürmt ein bewaffneter Mann in das medizinische Zentrum, in dem seine entfremdete Frau arbeitet, und entführt sie. Ab 1.9. Auf Netflix.