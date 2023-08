Mask Girl, Shelter und Guns and Gulaabs gibts neu zum Streamen

Darum gehts Wir stellen dir die aufregendsten Streamingstarts der Woche vor.

«Shelter – der schwarze Schmetterling»

Das beliebte Jugendbuch von Harlan Coban «Shelter» kommt als Serie auf Prime Video. Im Mittelpunkt steht Mickey Boltar (Jaden Michael), der nach dem Tod seines Vaters in eine Vorstadt von New Jersey zieht. Was sich dann abspielt, ist zunächst ein Highschool-Drama wie aus dem Lehrbuch: Mickey freundet sich mit den Freaks und den Goths an und gerät in Konflikt mit dem Sportler und dessen rassistischem Polizisten-Vater. Doch plötzlich verschwindet eine Schülerin. Gemeinsam mit seinen Freunden Ema (Abigale Corrigan) und Löffel (Adrian Greensmith) kommt er auf die Spur einer mysteriösen Organisation, die mit alten Vermisstenfällen zu tun haben könnte. Erste Kritiken freuen sich über die akkurate Verfilmung des Buches.

Verfügbar auf Amazon Prime ab 18. August.



«Mask Girl»

Im koreanischen Drama geht es um die Büroangestellte Kim Mo-mi (Go Hyun-jung). Als Kind träumte sie davon, Schauspielerin zu werden und im Rampenlicht zu stehen. Doch Zeit und Alter bekamen ihr nicht gut, sie wurde «hässlich». Für einen Livestream verbirgt sie daher ihr Gesicht unter einer Maske, um nicht erkannt zu werden – sie nennt sich Mask Girl. Sie wird über Nacht zum Star, aber plötzlich wird sie in einen Mord verwickelt. An Mo-mis Seite steht ihr Kollege Joo Oh-nam (Ahn Jae-hong), der weiss, dass sie Mask Girl ist. Die Geschichte führt Mo-mi und Oh-nam in gefährliche Gewässer.

Verfügbar auf Netflix ab 18. August.

«Guns & Gulaabs»

Indien in den 90ern: Die Serie «Guns & Gulaabs» spielt in der Stadt Gulaabgunj, wo ein Grossstadtpolizist (Dulquer Salmaan) und ein verliebter Mechaniker (Rajkummar Rao) wegen eines Opium-Deals in die Fänge eines chaotischen Kartells geraten. Die Serie entstand in Zusammenarbeit mit dem in Indien berühmten Regisseur-Duo Raj Nidimoru und Krishna D.K. (Ray & DK), die bisher in vielen Bollywood-Produktionen mitwirkten. Das merkt man auch in der Comedy-Serie, die wegen der Machart ein bisschen an «Pulp Fiction» erinnert.

Verfügbar auf Netflix ab 18. August.