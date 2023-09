«Es war einmal ein Verbrechen», «Freestyle» und mehr zum Streamen

Darum gehts Ein polnischer Hip-Hop-Krimi verspricht viel Spannung.

Ein japanisches Rotkäppchen löst als Detektivin einen Mordfall auf Aschenputtels Ball.

Das und mehr gibts diese Woche frisch zum Streamen.

«Es war einmal ein Verbrechen» – japanisches Rotkäppchen als Detektivin

Märchen ganz anders: Rotkäppchen (Kanna Hashimoto) und ihre neue Freundin Cinderella (Yuko Araki) begegnen im Wald einer Hexe, die ihre hässlichen Klamotten in prächtige Ballkleider verwandelt. So besuchen die beiden danach den Ball im Königspalast, auf dem Cinderella die Gunst des Prinzen gewinnen möchte. Plötzlich wird eine Leiche entdeckt – so gut wie jeder der Anwesenden könnte der Mörder oder die Mörderin sein. Rotkäppchen versucht trotz allem, den Überblick zu behalten und begibt sich als Detektivin auf Tätersuche – oder ist sie am Ende selbst eine Verdächtige? Ab heute auf Netflix.

«Freestyle» ist ein Hip-Hop-Krimi aus Polen

Rapper Diego (Maciej Musiałowski) hängt nach seinem Entzug den Drogenhandel an den Nagel. Er möchte sich nur noch auf seine Musik konzentrieren. Er arbeitet mit seinem Freund Mąka (Michał Sikorski) an einem neuen Album, doch die Versuchung, schnelles Geld zu machen, lauert überall. Eines Tages klaut Mąka ein Mikrofon aus dem Aufnahmestudio und die beiden müssen dafür geradestehen.

Diego bekommt von einem slowakischen Gangster einen Deal angeboten, um seine Schulden zu begleichen und der Vergangenheit den Rücken zu kehren. Die Ereignisse überschlagen sich, die Schlinge um Diegos Hals zieht sich zu. Schafft er es lebend heraus? Den polnischen Film gibts seit gestern auf Netflix und verspricht viel Hip-Hop und Spannung.

Weitere Serienstarts und News

«The Morning Show» geht auf Apple TV+ in die dritte Staffel. Sie wird heftig: Die Zukunft des Senders UBA und die Loyalität auf der Redaktion stehen auf der Kippe. Und dann zeigt ein Tech-Titan am UBA Interesse. Die südafrikanische Coming-Of-Age-Comedy «Miseducation» beschäftigt sich mit Mbali Hadebem, die entschlossen ist, in einer kleinen Universitätsstadt neu anzufangen. Dann wird ihre Mutter der Korruption überführt. Ab morgen auf Netflix.

Auch morgen erscheint auf Netflix die siebte Staffel der Doku-Reihe «Die härtesten Gefängnisse der Welt», man begleitet den Journalisten Raphael Rowe in verschiedenen Gefängnissen, die von Kriminalität dominiert werden. Rowe hat selbst zwölf Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis abgesessen. «Love is Blind» geht weiter: Am 22.9. wird der erste Teil der fünften Staffel auf Netflix veröffentlicht. Ausserdem erscheint der dritte Teil des Mystery-Krimis «Lupin» am 5. Oktober auf Netflix.

1 / 3 In «The Morning Show» spielen unter anderem Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen. Apple TV+ «Miseducation» spielt in Südafrika. Netflix Sneak-Peak auf die 5. Staffel «Love is Blind» – es scheint wieder dramatisch zu werden. Netflix

