«Liebes Kind», «Arielle die Meerjungfrau» und mehr zum Streamen

Ein deutscher Psychothriller endet da, wo andere Thriller aufhören, in Korea reisen wir ins Jahr 1998 und in einer neuen Serie besuchen wir New York, wie es nicht existiert – oder doch?

Darum gehts Wir stellen dir vor, was es diese Woche Neues zum Streamen gibt.

Bei einem deutschen Thriller wirst du ordentlich verwirrt sein.

In einem koreanischen Liebesdrama reisen wir zurück ins Jahr 1998.

«Liebes Kind»

Dieser Psychothriller beginnt da, wo andere aufhören: mit der Erlösung. Lena und ihre Kinder Hannah und Jonathan leben in Gefangenschaft in einem hochgesicherten Haus. Ihr Tag ist auf die Minute geregelt: Sie essen, gehen auf Toilette und ins Bad. Sobald er den Raum betritt, müssen die drei ihre Hände vorzeigen – sie tun alles, was er sagt. Dann gelingt Lena die Flucht, nach einem schweren Autounfall wird sie mit ihrer Tochter Hannah ins Spital eingeliefert. Eines Tages tauchen Lenas Eltern auf, die sie seit 13 Jahren verzweifelt suchen – und die wiedergewonnene Freiheit bietet weder Erlösung noch Sicherheit. Die sechsteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann und wurde in Bonn, Deutschland, gedreht.

«A Time Called You»

Jun-hee, die ihren vor einem Jahr verstorbenen Freund vermisst, reist im Mystery-Liebesfilm «A Time Called You» ins Jahr 1998 zurück. Das kam so: Jun-hee findet eine Kassette und ein Foto. Als sie die Kassette in den Kassettenrekorder steckt, reist sie auf magische Weise ins Jahr 1998 und in den Körper des Mädchens auf dem Foto. Sie findet heraus, dass jemand das Mädchen, in dessen Körper sie steckt, töten will. Mithilfe neuer Freunde versucht sie, die Wahrheit herauszufinden.

Weitere Streaming-News

«The Changeling» kommt ab morgen nach dem gleichnamigen, preisgekrönten Thriller auf Apple TV+. Es sei «ein Märchen für Erwachsene», das ordentlich gruselt, sagen Kritiker. Apollos und Emmas Liebe ist märchenhaft. Als sich die beiden People of Colour frisch kennen gelernt hatten, reiste Emma nach Brasilien. Dort entdeckte sie ein mysteriöses Dorf und trifft eine Magierin. Die gibt ihr ein rotes Armband und verspricht ihr, dass bis es von selbst abfällt, ihre drei Wünsche in Erfüllung gehen würden. Sie solle es aber auf keinen Fall abschneiden – trotzdem tut das Apollo aus Spass bei ihrer Heimkehr in die USA. Plötzlich verschwindet Emma und Apollo begibt sich auf die Suche durch ein New York City, von dem er nicht wusste, dass es existiert.

«Virgin River» heute startet die fünfte Staffel des Dramas auf Netflix. Auf überraschende Beziehungen, ein schockierendes Beziehungsaus, einen schwierigen Gerichtsprozess und einen Waldbrand kann man sich gefasst machen.

Für Kinder ist auch einiges dabei: «Die drei !!!» bekommen eine Serie, die am Mittwoch gestartet ist. Das Remake von «Arielle, die Meerjungfrau» startet in der Schweiz – Arielle ist schwarz, was weltweit zu hitzigen Diskussionen führte. Beide Serien sind auf Disney+ zu sehen.

