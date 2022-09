Oberarth SZ: Streckeninspektor (52) wird von Zug erfasst und stirbt

Wie es zum Unfall kommen konnte, wird zurzeit in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST abgeklärt, teilt Florian Grossmann, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, mit.

Am Mittwoch um 9.45 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit einem 31-jährigen Berufskollegen die Bahnstrecke zwischen Goldau und Immensee kontrollieren. Dabei wurde er trotz eingeleiteter Vollbremsung von einem in Richtung Goldau fahrenden Personenzug erfasst, teilte die Kantonspolizei Schwyz mit. Er erlitt tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Der 31-jährige Streckeninspektor blieb unverletzt.